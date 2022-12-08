Гравець нідерландської збірної — про чвертьфінальний двобій з аргентинцями.
НІДЕРЛАНДИ — США, GETTY IMAGES
08 грудня 2022, 14:44
Захисник збірної Нідерландів Дензел Думфріс поділився очікуваннями від поєдинку з Аргентиною в 1\4 фіналу ЧС-2022.
"Мессі? Матчі не виграються одним футболістом. Нідерланди теж мають свою місію: наповнити радістю серця людей у Нідерландах. Це єдине, заради чого ми тут знаходимося.
У нас є ціль, і у нас дуже класна команда. Нам є чого прагнути, але я вважаю, що команда знаходиться на підйомі. Хоча очевидно, що ми маємо грати ще краще", — цитує Думфріса nos.nl.
Нідерланди зіграють проти Аргентини 9 грудня, о 21:00.
Нагадаємо, раніше Вірджил ван Дейк напередодні відповідального протистояння розповів про власні передчуття щодо прийдешньої гри.