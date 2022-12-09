ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
09 грудня 2022, 21:51
Бразилія — перша з 13 команд в історії чемпіонатів світу, яка відкрила рахунок в екстратаймах і вилетіла
Велика драма для бразильської збірної.
Неймар, GETTY IMAGES
09 грудня 2022, 21:51
Сьогодні, 9 грудня, збірна Бразилії сенсаційно вилетіла з чемпіонату світу, поступившись в серії пенальті хорватам.
Як повідомляє Opta, Бразилія стала першою з 13 команд в історії чемпіонатів світу, яка відкрила рахунок в екстратаймах, але не пройшла далі.
Раніше ми писали, що Бразилія 20 років не перемагає на мундіалях — команда шість разів вилітала від європейських збірних.