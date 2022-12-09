ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Велика драма для бразильської збірної.

Сьогодні, 9 грудня, збірна Бразилії сенсаційно вилетіла з чемпіонату світу, поступившись в серії пенальті хорватам.

Як повідомляє Opta, Бразилія стала першою з 13 команд в історії чемпіонатів світу, яка відкрила рахунок в екстратаймах, але не пройшла далі.

Раніше ми писали, що Бразилія 20 років не перемагає на мундіалях — команда шість разів вилітала від європейських збірних.