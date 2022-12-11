ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Смілива заява зірки збірної Бразилії.

Один з лідерів збірної Бразилії Вінісіус Жуніор прокоментував виліт з чемпіонату світу на стадії 1/4 фіналу.

"Я плакав на полі, плакав у роздягальні, плакав один у літаку, плакав, коли повернувся додому, і плакатиму щоразу, коли згадаю, як ми були близькі... Це був найгірший день у моєму житті, безсумнівно, мені дуже сумно.

Я писав цей текст кілька разів, а потім видаляв.У мене не вистачає слів, щоб описати розчарування, залишилися тільки сльози.Посмішка зійшла з обличчя, мені потрібен час, щоб знову знайти її.

Я люблю футбол, і це дасть мені нову можливість привести Бразилію туди, де вона справді заслуговує бути — на вершину… План божий завжди вищий за наш план…

Ми повернемося сильніше, ніж будь-коли… Бразилія, тисяча вибачень… Ми зазнали невдачі у важливий момент і всіх підвели, вибачте… Дякую вам за підтримку та любов. Об'єднана Бразилія підкорить світ у 2026 році, запам'ятайте це", — написав Вінісіус.

Раніше ми писали, що Вінісіус — наймолодший автор голу серед бразильців у плей-оф ЧС з 2002 року.