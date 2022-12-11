ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст оцінив перемогу на ЧС-2022 над Англією.

Збірна Франції у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 переграла в основний час збірну Англії з рахунком 1:0.

Незважаючи на те, що Кіліан Мбаппе не зміг забити у цьому поєдинку, він все одно є найкращим бомбардиром змагання.

Футболіст у своєму твіттері оцінив перемогу: "Стали трохи ближче до абсолютної мрії".

Encore un peu plus proche du rêve absolu..🇫🇷👊🏽 @equipedefrance pic.twitter.com/F4Cts5FXXK — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 10, 2022

Нагадаємо, що у півфіналі збірна Франції протистоятиме збірній Марокко. У паралельному матчі зіграють між собою Аргентина та Хорватія.