Футболіст оцінив перемогу на ЧС-2022 над Англією.
Кіліан Мбаппе. Getty Images
11 грудня 2022, 19:23
Збірна Франції у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 переграла в основний час збірну Англії з рахунком 1:0.
Незважаючи на те, що Кіліан Мбаппе не зміг забити у цьому поєдинку, він все одно є найкращим бомбардиром змагання.
Футболіст у своєму твіттері оцінив перемогу: "Стали трохи ближче до абсолютної мрії".
Нагадаємо, що у півфіналі збірна Франції протистоятиме збірній Марокко. У паралельному матчі зіграють між собою Аргентина та Хорватія.