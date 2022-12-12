ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький захисник поділився своїми думками щодо виступів команди на ЧС-2022.

Захисник збірної Франції Рафаель Варан прокоментував майбутній півфінальний матч чемпіонату світу в Катарі проти Марокко.

"Наша ціль – перемога на ЧС-2022. Ми знаємо, як це складно, але це завжди було метою для нас. Ми дуже раді, що вийшли до півфіналу, але єдина мета – це перемога.

Якщо Марокко перебуває на такій стадії турніру, це невипадково. Вони дуже добре захищаються. Нам, досвідченим гравцям, потрібно добре підготуватися, щоб боротися до кінця та бути максимально сфокусованими. Ми, як і раніше, зосереджені на наступних матчах, і саме так ми завжди досягали успіхів.

Недооцінка? У нас достатньо досвіду, щоб не потрапити до цієї пастки. Марокко – дуже згуртована команда. Вони мають багато якісних гравців, і це буде складний матч", - наводить слова Варана L'Equipe.

Півфінальний матч Франція – Марокко відбудеться у середу, 14 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

У другому півфіналі ЧС-2022, що відбудеться днем раніше, зійдуться збірні Аргентини та Хорватії.