ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканський захисник пропустив попередній матч через проблеми зі шлунком.

Захисник збірної Марокко Нуссеір Мазрауї встигне відновитись до півфінального матчу ЧС-2022 у Катарі проти Франції. Про це повідомляє AlmarssadPro.

Нагадаємо, 25-річний марокканець пропустив матч 1/4 фіналу катарського мундіалю проти Португалії через проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Півфінальний матч Франція – Марокко відбудеться у середу, 14 грудня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

У другому півфіналі ЧС-2022, що відбудеться днем раніше, зійдуться збірні Аргентини та Хорватії.