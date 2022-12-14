ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар захисника збірної Аргентини після перемоги в півфіналі.

Захисник збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко прокоментував перемогу над Хорватією у півфіналі чемпіонату світу-2022.

"Аргентинців в Катарі більше, ніж в Аргентині. Те, що роблять наші люди, – безумство. Ми залишаємо все позаду. Хоч би що трапилося, ця команда не збирається їх залишати.

Коли група об'єднується, перекладачі можуть змінюватись, але ми всі тягнемося в одному напрямку. Ми йдемо за мрією", — цитує аргентинця AFA.

Відео голів та огляд матчу Аргентина — Хорватія дивіться на Football.ua.