ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар головного тренера збірної Марокко.

У другому півфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Марокко поступилася французам із рахунком 0:2. Після гри свій коментар по подіях на полі дам головний тренер африканської збірної Валід Реграрі.

Відзначимо, що на нашому сайті доступний відеоогляд поєдинку.

"Наша команда втратили Аґєрда на розминці напередодні гри. Саїсс та Мазрауї не вийшли на другий тайм. Це забагато втрат для нас, але ті, хто зіграли, віддалися на полі на повну силу. Але проти Франції найменша помилка – це одразу розплата. Ми не можемо вийти до фіналу з такою кількістю втрат, як у першому таймі. Після перерви вже все було краще, проте нам не вдалося забити, команда навпаки пропустила другий м'яч".

Також Реграгі поділився очікування від матчу за третє місце проти збірної Хорватії.

"У матчі за бронзу буде важко ментально. Дамо ігровий час тим, хто менше отримував його до цього. Хочемо стати третіми, хоча найголовніше – показати себе з хорошої сторони. Продемонструвати, що футбол в Марокко існує, що в нас є прекрасні вболівальники" — передає слова 47-річного фахівця французьке видання L’Equipe.

Поєдинок за третє місце між Марокко та Хорватією пройде у суботу, 17 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. Фінальний двобій між Францією та Аргентиною стартує у той же час днем пізніше.