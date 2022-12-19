ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Новоспечений чемпіон світу захоплюється капітаном збірної Аргентини.

Півзахисник збірної Аргентини Родріго Де Пауль прокоментував перемогу на чемпіонаті світу-2022.

"Насолоджуйтесь цим, він найкращий на всі часи. Якщо у когось і були сумніви в цьому, то тепер їх немає. Такого, як він, не буде.

Зараз він, мабуть, найщасливіша людина у світі і цілком заслужив цей трофей", - сказав Де Пауль.

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