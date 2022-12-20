ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Орельєн Чуамені вибачився перед вболівальниками національної команди за свій промах у серії післяматчевих пенальті.

Півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені прокоментував поразку у фіналі чемпіонату світу в Катарі проти Аргентини у серії післяматчевих пенальті, де він не забив одинадцятиметровий удар.

"Потрібен час, щоб переварити гіркоту та розчарування від чемпіонату світу. Ми намагалися зробити все, що могли. Це не спрацювало, і я дуже шкодую. Переконаний, що у Франції світле майбутнє, особливо якщо ми можемо розраховувати на вас", — написав Чуамені у своєму твіттері.

На ЧС-2022 у Катарі Чуамені провів сім поєдинків, у яких відзначився одним голом.