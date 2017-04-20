Испания

Известный украинский комментатор, журналист, Кирилл Круторогов о том, почему не стоит ждать от Барселоны в ближайшее время больших успехов

Сколько раз уже журналисты "хоронили" эпоху Барселоны? Сразу после ухода Гвардиолы – раз. После первых неудач Виллановы – два. После первых провалов Мартино – три. После вылета в прошлом четвертьфинале ЛЧ от Атлетико, после поражения 0:4 от ПСЖ в сезоне нынешнем… И вот снова…

Нет, та великая Барселона все же закончилась. Да здравствует новая Барселона? Все может быть! Слишком много негатива на поверхности, чтобы считать, что все в порядке. С одной стороны, конечно, нужно понимать простую истину – не может одна команда постоянно побеждать и обходиться без падений, хоть Гвардиола и приучил к обратному. Причем ни сколько к победам, сколько к триумфам. Болеть за Барселону стало модно – всегда есть повод для праздника, повод чувствовать себя победителем, самоутверждаться на фоне тех, кто болеет за других, пусть даже и действительно с детства.

Гвардиола ушел, наступило болезненное "похмелье – оказывается, кроме побед бывают и иные результаты. Луис Энрике в какой-то момент вернул все "на круги своя" в восприятии болельщиков "блаугранас". Но, как оказалось, ненадолго.

Каталонцам давно была нужна перезагрузка. Настоящая революция. Желательно, с мудрым вождем, знающим, куда и к чему вести свой народ. Это чувствовал и сам Гвардиола, покидая команду, с которой выиграл ВСЕ. Ему нужен был отдых. Он его получил, затем поработал с Баварией, взялся за Ман Сити… А его старая команда по-прежнему требует революции. Потому что те, кто приходил после него были, скорее, его последователями. Эти люди боялись ломать то, что некогда было феноменально успешным. Поэтому просто продолжали начатое Пепом, внося некоторые незначительные коррективы. Хотя ситуация требовала кардинальности. Ибо футбол не стоит на месте. А Барселона, скорее, стоит. Причем, не только команда, но и клуб.

Когда в последний раз раскрывался выпускник Ла Масии? Месси, Бускетс… так это когда было?! Серджи Роберто, Рафинья – так, на подхвате, но не топ-уровень. А где же все те бриллианты, которых ограничивают в превозносимый многими академии? Туда же попадают только избранные дети, целованные футбольным богом… И что имеем на выходе? Усиление середняков и аутсайдеров Примеры? Вот это успех так успех!

"Новый Хави" до сих пор не найден, "новый Пуйоль", где ты?! А тут уже, очевидно, и Иньеста "заканчивает". Все чаще Великий Андрес в лазарете или на скамейке. Как ни прискорбно, но это так. Причем, это претензии не только к академии клуба, но и к селекции. Имея завидные финансовые возможности для приглашения лучших функционеров, и, конечно же, неограниченный бюджет для приобретений, Барселона проваливает кампанию за кампанией в том, что касается трансферов.

После ухода Гвардиолы "блаугранас" длительное время выходила на рынок точечно. И успех этих дел был приблизительно 50 на 50. Подписание Альбы, Неймара, Ракитича, Луиса Суареса, и Браво можно занести в актив. А вот Сонг, Матье, Вермален, Дуглас, Видаль – скорее, в минус… А это приблизительно 79 млн.евро. И на футболках, как Реал с Хамесом Родригесом, тут особо не отбиться… Болельщики выкладывают по 80-100 евро за "гранатово-синюю" атрибутику с совершенно другими фамилиями… Про тер-Штегена и Арда Турана пока промолчим. Вроде бы и неплохие исполнители, но ожидания от них все равно более высоки, чем реальные результаты.

Минувшим летом Барселона отказалась от точечной селекции в пользу опта. "Революция!" – подумали многие. "Расточительство", – оказалось в действительности. Минимум вопросов разве что только по Умтити. Уж он-то явно лучше своего соотечественника, неповоротливого Матье, которого умудрились купить у Валенсии за 20 миллионов. Гомиша выхватили у левантийцев за 35 млн., скорее, чтобы Реалу не достался. Новоиспеченный чемпион Европы! И что? До сих пор непонятно, в какой позиции его стоит рассматривать на поле. Луис Энрике попробовал его в нескольких, и пока что, увы, без видимого успеха.

Да, конечно, можно посчитать, что эти футболисты еще не интегрировались в команду, что им еще нужно время. Быть может и так, но Луис Энрике, который, вероятно, давал добро на покупку каждого из них, покидает команду летом. А нужны ли новому энтренадору все эти Дини, Гомиши, Алькасеры и иже с ними? Пойдет ли он на революцию с имеющимися кадрами? Или продолжит "лепить" из того, что есть. Соответственно, будет очередным последователем, и, возможно, не самым лучшим. Барселоне-то явно нужен не косметический ремонт – здесь подмазать, там подкрасить, а самая, что ни на есть, перестройка.

Кстати, заявление Луиса Энрике в разгар сезона о том, что он покинет команду после его завершения тоже, кажется, не лучшее решение. Это сыграло в плюс в ответке с ПСЖ, когда футболисты говорили, что готовы порвать любого ради этого тренера, и подтвердили сказанное на поле. А что дальше? Матчи против Депортиво, Малаги и Ювентуса доказали, что психологический всплеск оказался коротким. На большее его не хватило.

Мы видим, что Барселона потеряла былую мощь. Потому что изобретенная Гвардиолой "тики-така" с долгим перекатыванием мяча и внезапным взрывом уже изучена, пережевана и выплюнута. Да, не всем буквально удается остановить "блаугранас" ввиду очевидной разницы индивидуальных качеств футболистов. Но многие уже справляются. "Многие" – ведь этого количества оказывается достаточно, чтобы Барса заранее проиграла чемпионство, и второй год подряд вылетала на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов (в нынешнем – могла и на стадию раньше). Луису Энрике уже не удается "выезжать" за счет святой троицы – Месси-Суарес-Неймар. А именно это, кажется, сыграло в пользу каталонцев в триумфальном сезоне 2014-2015. Когда старая Гвардиоловская "тики-така" была дополнена превосходным сезоном от МСН. Но теперь нужно что-то ощутимо новое!

Как ни тоскливо "гранатово-синим" болельщикам, прекрасная эпоха их команды действительно завершена. С ней пора прощаться. Жизнь требует того! Ради новых свершений. Важно, чтобы был приглашен грамотный энтренадор-революционер, способный создать новую стратегию для команды. Почти с нуля. Сохранив сильные скиллы команды, но не в очередной раз отголоски "тики-таки". Важно, чтобы клуб правильным образом поддержал его идеи, выложил деньги на требующиеся приобретения, а не заставил работать на имеющихся ресурсах, за которых опрометчиво оптом было выложено немало миллионов минувшим летом. Дальше на старом багаже нельзя. Иначе – стагнация. А привыкшие к триумфам фанаты ждут начало новой прекрасной эпохи!