Іспанія

Два найпопулярніші клуби Іспанії відмовилися одягати вінтажні форми в рамках безпрецедентної ініціативи, покликаної вшанувати багату спадщину іспанського футболу.

Керівництво іспанської Ла Ліги анонсувало проведення унікального "Ретро-туру", запланованого на квітень. Очікується, що більшість професійних клубів Іспанії вийдуть на поле у спеціальних комплектах форми, натхненних культовими дизайнами минулого.

Однак масштабну ініціативу дещо затьмарила новина про те, що гранди іспанського футболу — Барселона та мадридський Реал — опинилися серед тих небагатьох, хто відмовився від участі.

Історична акція пройде з 10 по 13 квітня.У ній візьмуть участь 38 клубів із двох вищих дивізіонів, які одягнуть ретро-форму. Навіть судді матчів отримають спеціальні вінтажні костюми. Проте колективне святкування не досягло абсолютної згоди: окрім Барселони та Реала, ідею не підтримали Хетафе та Райо Вальєкано.

Якщо каталонці і два останні клуби послалися на логістичні труднощі, то Реал, за повідомленнями, вирішив повністю дистанціюватися від проєкту.

"Ретро-тур — це унікальна можливість віддати шану історії наших клубів і символам, які сформували кілька поколінь уболівальників. Це спосіб перенести минуле в сьогодення", — зазначив Хайме Бланко, директор клубного офісу Ла Ліги.

Масштабна кампанія під назвою "42 спадщини, 42 способи перемогти" вийде далеко за межі футбольного екіпірування. Телевізійні трансляції також зазнають стилістичних змін — використовуватиметься ретро-графіка та особлива візуальна айдентика, щоб перенести глядачів у минуле.

Офіційна презентація колекції форм відбудеться 19 березня в рамках Великого тижня іспанської моди в Мадриді (Mercedes-Benz Fashion Week Madrid). Вболівальники зможуть побачити переосмислену класику в дії під час 31-го туру Ла Ліги та 35-го туру Сегунди.