Кубок Африканских Наций

Завершился очередной поединок Кубка Африки.

В рамках поединка второго тура группового этапа Кубка африканских наций Буркина-Фасо добилась победы над Кабо-Верде.

Судьбу встречи решил единственный гол Банде под занавес первой половины игры, что позволило Буркина-Фасо выйти на второе место в группе.

Кабо-Верде — Буркина-Фасо 0:1

Гол: Банде, 39

Напомним, что в другой игре этого квартета сборная Камеруна не оставила шансов соперникам из Эфиопии.