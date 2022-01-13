Завершился очередной поединок Кубка Африки.
Игроки Буркина-Фасо, cafonline.com
13 января 2022, 23:08
В рамках поединка второго тура группового этапа Кубка африканских наций Буркина-Фасо добилась победы над Кабо-Верде.
Судьбу встречи решил единственный гол Банде под занавес первой половины игры, что позволило Буркина-Фасо выйти на второе место в группе.
Кабо-Верде — Буркина-Фасо 0:1
Гол: Банде, 39
Напомним, что в другой игре этого квартета сборная Камеруна не оставила шансов соперникам из Эфиопии.