Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч Кубку африканських націй.

У матчі стартового туру групового етапу Кубка африканських націй збірна Сенегалу здобула перемогу над національною командою Гамбії з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині, коли результативним ударом після передачі Садіо Мане відзначився Папа Гує.

Потім на початку другого тайму Ламін Камара подвоїв перевагу сенегальців, а на 86 хвилині він оформив дубль.

Також додамо, що з восьмої доданої хвилини до першого тайму Гамбія грала у меншості після вилучення Ебу Адамса, який отримав пряму червону картку.

Крім цього, варто зазначити, що трансляція цього поєдинку перервалася через 25 хвилин після початку гри. Проблема із сигналом була по всьому світу. Трансляція відновилася зі старту другого тайму.

Свій наступний матч Сенегал проведе проти Камеруну, а Гамбія зіграє із Гвінеєю. Обидва матчі відбудуться 19 січня.

Сенегал — Гамбія 3:0

Голи: Гує, 4, Камара, 52, 86.

Вилучення: Адамс, 45+8 (пряма червона).