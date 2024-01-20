Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч групової стадії Кубка африканських націй.

У матчі другого туру Кубка африканських націй збірна Буркіна-Фасо не втримала перемогу над національною командою Алжиру. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на третій компенсованій хвилині голом відзначився Мохамед Конате. Потім на старті другого тайму алжирці відповіли результативним ударом Багдада Бунеджи.

На 70 хвилині Бертран Траоре реалізував пенальті та вивів Буркіна-Фасо вперед, але останнє слово було за алжирцями, коли на п'ятій компенсованій хвилині Бунеджа оформив дубль.

Для Буркіна-Фасо це була перша нічия на турнірі після перемоги у матчі проти Мавританії (1:0), а для Алжиру друга після нічиї з Анголою (1:1).

В останньому турі Буркіна-Фасо зіграє проти Анголи, а Алжир зустрінеться з Мавританією. Матчі відбудуться 23 січня.

Алжир — Буркіна-Фасо 2:2

Голи: Бунеджа, 51, 90+5 — Конате, 45+3, Траоре, 71 (з пенальті).