Кубок Африканских Наций

Алжирський фахівець поплатився за свої висловлювання на адресу марокканців.

Головний тренер збірної Танзанії Адель Рамуш не зможе керувати своїми підопічними під час матчів Кубку африканських націй. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, 55-річний алжирський фахівець отримав восьмиматчеву дискваліфікацію за свої негативні висловлювання після стартового матчу турніру проти Марокко (0:3).

Після стартової гри КАН-2023 Рамуш заявив, що Марокко має вплив на Африканську конфедерацію футболу з метою маніпулювання календаря та суддівства.

Свій наступний матч Танзанія проведе завтра проти Замбії, 21 січня.