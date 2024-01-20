Алжирський фахівець поплатився за свої висловлювання на адресу марокканців.
Адель Рамуш, Getty Images
20 січня 2024, 15:35
Головний тренер збірної Танзанії Адель Рамуш не зможе керувати своїми підопічними під час матчів Кубку африканських націй. Про це повідомляє ВВС.
За інформацією джерела, 55-річний алжирський фахівець отримав восьмиматчеву дискваліфікацію за свої негативні висловлювання після стартового матчу турніру проти Марокко (0:3).
Після стартової гри КАН-2023 Рамуш заявив, що Марокко має вплив на Африканську конфедерацію футболу з метою маніпулювання календаря та суддівства.
Свій наступний матч Танзанія проведе завтра проти Замбії, 21 січня.