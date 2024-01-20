Головний тренер збірної Танзанії Адель Рамуш не зможе керувати своїми підопічними під час матчів Кубку африканських націй. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією джерела, 55-річний алжирський фахівець отримав восьмиматчеву дискваліфікацію за свої негативні висловлювання після стартового матчу турніру проти Марокко (0:3).

Після стартової гри КАН-2023 Рамуш заявив, що Марокко має вплив на Африканську конфедерацію футболу з метою маніпулювання календаря та суддівства.

Свій наступний матч Танзанія проведе завтра проти Замбії, 21 січня.