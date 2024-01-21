Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч Кубку африканських націй.

У матчі другого туру групової стадії Кубка африканських націй збірна Замбії поділила очки із національною командою Танзанії. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині зусиллями Саймона Мсуви, а потім наприкінці першого тайму замбійці залишилися у меншості після видалення Родріка Кабве, який отримав другу жовту картку.

Незважаючи на це, на 89 хвилині Замбія забила рятівний гол, автором якого став Патсон Дака.

Після двох турів Замбія набрала два очки і посідає друге місце у групі F, а в Танзанії – один бал. Лідирує Марокко – чотири очки, а за нею ДР Конго – два бали.

Замбія — Танзанія 1:1

Голи: Дака, 89 — Мсува, 11.

Вилучення: Кабве, 44 (друга жовта картка).