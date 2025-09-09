Аргентина

Півзахисник висловився про важливість збереження Ліонеля Скалоні на чолі збірної.

Півзахисник Росаріо Сентраль та збірної Аргентини Анхель Ді Марія висловив підтримку головному тренеру національної команди Ліонелю Скалоні і закликав продовжити співпрацю на довічній основі.

"Ми маємо укласти з ним довічний контракт. Все, чого він досяг, все, що він робить, кількість гравців, яких він виводить на поле. Сподіваюся, він залишиться з нами ще багато років", — сказав аргентинець.

Нагадаємо, Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Америки у 2021 та 2024 роках, а також чемпіонат світу 2022 року.