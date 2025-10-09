Аргентина

Славетна історія клубу пов’язана з цим фахівцем.

Аргентинський Бока Хуніорс сповістив про трагічну новину — головний тренер клубу Мігель Анхель Руссо напередодні помер у віці 69 років після тривалої боротьби з раком.

Уродженець міста Ланус мав досвід виступів за Естудіантес упродовж 13 років у якості центрального півзахисника, після чого опанував тренерський фах та почав працювати на посаді головного тренера однойменного клубу з рідного міста.

За плечима Руссо залишилась безліч клубів — від того ж таки Естудіантеса до Бока Хуніорс, на чолі якого він працював до останнього дня.

Руссо здобував із Ланусом перемогу в Другій лізі Аргентини в сезоні-1991/92, після чого повторював цей успіх з Естудіантесом-1994/95 та Росаріо Сентраль-2012/13, брав Кубок Ліги з Бока Хуніорс-2019/20 та Росаріо Сентраль-2022/23, ставав чемпіоном країни з Велесом-2004/05 та Бокою-2019/20, здобував Копа Лібертадорес із "синьо-жовтими"-2006/07, а також був чемпіоном-2016/17 та володарем Суперкубка Колумбії-2017 на чолі Мільйонаріос.