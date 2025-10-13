Аргентина

Капітан Альбіселесте приєднався до національної команди після гри за Інтер Маямі в МЛС.

Ліонель Мессі знову в розташуванні збірної Аргентини. Як повідомляє ESPN, капітан національної команди прибув до табору Альбіселесте після виступу за Інтер Маямі в матчі чемпіонату МЛС проти Атланти.

Форвард отримав виклик від головного тренера Ліонеля Скалоні на товариські зустрічі з Венесуелою та Пуерто-Рико. Втім, після погодження з тренерським штабом Мессі тимчасово повернувся в клуб, щоб допомогти команді у грі чемпіонату.

Після завершення поєдинку МЛС аргентинець знову приєднався до збірної й готовий зіграти у товариському матчі проти Пуерто-Рико.

Зустріч між Аргентиною та Пуерто-Рико відбудеться в середу, 15 жовтня, о 03:00 за київським часом.