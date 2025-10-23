Аргентина

Аргентинська зірка залишиться у клубі ще на три роки.

Ліонель Мессі офіційно продовжив контракт з американським клубом Інтер Маямі до 2028 року. Про це повідомила пресслужба команди.

Мессі приєднався до Інтер Маямі у 2023 році й відтоді став справжнім символом клубу. За цей період аргентинський нападник провів 82 матчі, у яких відзначився 71 голом і зробив 37 результативних передач.

До переходу в MLS Мессі виступав за Барселону та Парі Сен-Жермен. Він є рекордсменом за кількістю Золотих м’ячів — на рахунку легендарного гравця вже вісім престижних нагород.

Нагадаємо, Мессі став найкращим бомбардиром регулярного сезону МЛС.