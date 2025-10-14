Аргентина

Тренер оцінив готовність зіркового форварда.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував можливість участі Ліонеля Мессі в найближчому матчі національної команди після його повернення з гри за Інтер Маямі.

"Я бачив, як Лео виступив у суботу. Поки що не розмовляв із ним після цього матчу. Сьогодні у нас остання тренувальна сесія перед завтрашньою грою. Якщо Мессі буде готовий, він може з’явитися на полі", — цитує Скалони TyC Sports.

Минулого вікенду Інтер Маямі розгромив Атланта Юнайтед із рахунком 4:0, а 38-річний Мессі відзначився дублем.

Остаточне рішення щодо участі капітана в товариському матчі проти Пуерто-Рико, який відбудеться 15 жовтня у Флориді, тренер ухвалить після тренування.

Раніше повідомлялося, що Мессі встановив історичний рекорд МЛС.