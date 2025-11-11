Аргентина

Аргентинець поки що насолоджується грою в МЛС.

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі в інтерв’ю іспанському Sport поділився думками про адаптацію в МЛС і плани на завершення кар’єри.

"Ми насолоджуємося життям і футболом по-іншому — спокійніше, без божевільної відповідальності завжди перемагати. Звісно, ми хочемо вигравати, але тиск інший. Є більше часу для сім’ї, дітей, для звичайного життя. Раніше результат визначав мій настрій, я міг прийти додому роздратованим. Тепер усе інакше. Ми щасливі".

"Футбол — моє життя. Мені подобається грати, змагатися, ненавиджу програвати. Кожного разу, виходячи на поле, хочу перемагати. Це мій виклик — допомагати команді рости. Коли ми прийшли сюди, клуб був зовсім молодим. Ми хотіли зробити його конкурентоспроможним, і, думаю, нам вдалося. Поки я почуваюся фізично добре, я гратиму, боротимуся й викладатимуся по максимуму. Коли зрозумію, що вже не можу або не отримую задоволення — тоді зупинюся. Але зараз я насолоджуюся кожним моментом".

Нагадаємо, Мессі вісім разів вигравав Золотий м’яч.

Раніше повідомлялося, що Мессі продовжив контракт з Інтер Маямі до 2028 року.