Бразилия

34-річний нападник Сантоса розглядає можливість попрощатися з великим футболом після завершення поточного сезону в Бразилії.

Нападник Сантоса Неймар, ймовірно, вже незабаром залишить професійний спорт.

Усе вказує на те, що 34-річний футболіст попрощається зі своїм рідним клубом після завершення поточного сезону в Бразилії. За інформацією видання Globo, Неймар повністю відпрацює чинний контракт із Сантосом, який розрахований до грудня, після чого або змінить команду, або остаточно завершить ігрову кар'єру.

Нагадаємо, Неймар повернувся до Сантоса на початку минулого року. Раніше зірковий бразилець захищав кольори саудівського Аль-Хіляля, французького ПСЖ та каталонської Барселони. Крім того, на ЧС-2026 форвард відіграв два матчі за збірну Бразилії, відзначившись одним забитим м'ячем, після чого офіційно оголосив про завершення виступів за національну команду.

Наразі Сантос посідає 15-ту сходинку в турнірній таблиці нинішнього розіграшу чемпіонату Бразилії після 19 зіграних турів.