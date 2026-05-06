Бразилия

Форвард ще не квапиться завершувати кар’єру.

39-річний бразильський нападник Халк поступово наближається до завершення професійної кар’єри, і ще на початку року Атлетіку Мінейру був упевнений, що культовий виконавець проводитиме ці останні миттєвості у великому футболі саме в "чорно-білих" кольорах.

Однак нещодавно клуб та досвідчений гравець побили горщики, підсумком чого стало рішення про дострокове завершення співпраці.

Утім, зірковий футболіст після цього не подався на футбольну пенсію та охоче прийняв пропозицію від одного з конкурентів Атлетіку на внутрішній арені — Флуміненсе.

Сторони оголосили про підписання угоди до завершення 2026 календарного року.

У цьому сезоні бразильського футболу на рахунку Халка 22 матчі, п’ять голів та три асисти.