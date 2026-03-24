Бразилия

Нападник Корінтіанса пропустить кілька турів чемпіонату Бразилії та старт Кубку Лібертадоресу.

Нападник Корінтіанса Мемфіс Депай отримав м’язову травму другого ступеня правого стегна та вибув орієнтовно на чотири тижні.

Пошкодження сталося у першому таймі матчу з Фламенго (1:1). Після епізоду, в якому Корінтіанс забив свій гол, Депай впав на газон, схопився за стегно і попросив заміну. Через травму форвард пропустить кілька турів чемпіонату Бразилії, а також перші поєдинки Кубку Лібертадоресу.

Мемфіс виступає за Корінтіанс із 2024 року, а його контракт розрахований до кінця липня. У поточному сезоні він провів 12 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Корінтіанс наразі займає 11-е місце у бразильській Серії А. Наступний матч команда Дорівала Жуніора проведе проти Флуміненсе 2 квітня.