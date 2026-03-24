Нападник Корінтіанса пропустить кілька турів чемпіонату Бразилії та старт Кубку Лібертадоресу.
24 березня 2026, 13:00
Нападник Корінтіанса Мемфіс Депай отримав м’язову травму другого ступеня правого стегна та вибув орієнтовно на чотири тижні.
Пошкодження сталося у першому таймі матчу з Фламенго (1:1). Після епізоду, в якому Корінтіанс забив свій гол, Депай впав на газон, схопився за стегно і попросив заміну. Через травму форвард пропустить кілька турів чемпіонату Бразилії, а також перші поєдинки Кубку Лібертадоресу.
Мемфіс виступає за Корінтіанс із 2024 року, а його контракт розрахований до кінця липня. У поточному сезоні він провів 12 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Корінтіанс наразі займає 11-е місце у бразильській Серії А. Наступний матч команда Дорівала Жуніора проведе проти Флуміненсе 2 квітня.