Нападник Корінтіанса Мемфіс Депай отримав м’язову травму другого ступеня правого стегна та вибув орієнтовно на чотири тижні.

Пошкодження сталося у першому таймі матчу з Фламенго (1:1). Після епізоду, в якому Корінтіанс забив свій гол, Депай впав на газон, схопився за стегно і попросив заміну. Через травму форвард пропустить кілька турів чемпіонату Бразилії, а також перші поєдинки Кубку Лібертадоресу.

Мемфіс виступає за Корінтіанс із 2024 року, а його контракт розрахований до кінця липня. У поточному сезоні він провів 12 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Корінтіанс наразі займає 11-е місце у бразильській Серії А. Наступний матч команда Дорівала Жуніора проведе проти Флуміненсе 2 квітня.