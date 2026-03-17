Анчелотті впевнений, що лідер Реала яскраво проявить себе на ЧС-2026.
Карло Анчелотті та Вінісіус Жуніор, Getty Images
17 березня 2026, 10:18
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився думкою про вінгера Вінісіуса Жуніора та його перспективи на майбутньому чемпіонаті світу.
"Вінісіус ніколи не провалював важливі матчі. Я не пам’ятаю жодного півфіналу чи чвертьфіналу, де б він виглядав слабко. Можливо, у матчі з Валенсією він розлютився і втратив концентрацію, але в дійсно важливих іграх такого не було. Я переконаний, що він відмінно виступить на чемпіонаті світу, якщо буде у складі збірної", — сказав Анчелотті.
Італійський фахівець також відзначив особисті якості футболіста:
"Вінісіус — бразилець, і в нього відповідний характер. Бразильці — життєрадісні та дуже скромні люди. Я не зустрічав зарозумілих людей ані в Бразильській конфедерації футболу, ані серед знайомих мені бразильців. Вінісіус скромний, життєрадісний і надзвичайно талановитий", — додав він.
Раніше Анчелотті оголосив склад збірної Бразилії на спаринги перед чемпіонатом світу-2026.