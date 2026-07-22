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35-річний колумбійський півзахисник залишив американську Міннесоту після п'яти місяців виступів у МЛС.

Зірковий колумбійський хавбек Хамес Родрігес залишив Міннесоту в статусі вільного агента. Про це офіційно рапортує клубна пресслужба.

35-річний півзахисник виступав за команду МЛС із лютого поточного року. За цей час Хамес узяв участь у восьми поєдинках чемпіонату, записавши на свій рахунок дві результативні передачі.

У Європі Родрігес запам'ятався виступами за мадридський Реал, мюнхенську Баварію, Монако та Порту. За національну збірну Колумбії досвідчений хавбек провів 131 зустріч, відзначившись 31 забитим м'ячем.

На ЧС-2026 півзахисник відіграв п'ять матчів, проте результативними діями не відзначився.