Бразилия

Форвард Сантоса прокоментував свій невиклик до збірної Бразилії перед товариськими матчами та ЧС-2026.

Форвард Сантоса Неймар відреагував на своє невикликання до збірної Бразилії на товариські поєдинки проти Франції та Хорватії, які відбудуться 26 та 31 березня.

"Я скажу, бо не можу залишити це без уваги. Звичайно, я засмучений і розчарований тим, що мене не викликали.

Але я зберігаю концентрацію день у день, від тренування до тренування, від матчу до матчу. Ми досягнемо своєї мети. Остаточний список [на ЧС-2026] ще не визначений", — заявив Неймар.

У поточному сезоні чемпіонату Бразилії 34-річний нападник провів два матчі, у яких забив два голи та зробив одну результативну передачу.