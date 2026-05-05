Бразилия

Клуб відреагував на конфлікт під час тренування та передав справу юридичному відділу.

Бразильський Сантос офіційно відреагував на конфлікт між Неймаром і Робінью Жуніором, який стався під час тренувального заняття.

У заяві клубу зазначається, що одразу після інциденту було ініційовано внутрішнє розслідування. Воно має на меті детально проаналізувати події, що відбулися на базі імені Пеле 3 травня.

Проведення розслідування доручено юридичному відділу клубу, який займеться з’ясуванням усіх обставин ситуації між футболістами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що між гравцями виникла сутичка під час тренування, після чого Неймар вибачився, і конфлікт було врегульовано всередині команди.