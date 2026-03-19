Бразильський форвард розмірковує про завершення кар’єри та прощання зі збірною.
Неймар, getty images
19 березня 2026, 17:19
Бразильський нападник Неймар заявив, що чемпіонат світу 2026 року, ймовірно, стане його останнім турніром світової першості. Форвард також сумнівається, чи гратиме він у національній команді після цього року.
"Це мій останній чемпіонат світу… Я навіть не знаю, чи буде це мій останній рік у складі збірної. Моя кар’єра підходить до кінця, і я маю це усвідомлювати. Я завжди кажу своїй родині та друзям: насолоджуйтеся цим, поки можете, адже все коли-небудь закінчується", — поділився Неймар.
Раніше Неймар відреагував на своє невикликання до збірної Бразилії на товариські поєдинки проти Франції та Хорватії, які відбудуться 26 та 31 березня.
У поточному сезоні чемпіонату Бразилії 34-річний нападник провів два матчі, у яких забив два голи та зробив одну результативну передачу.