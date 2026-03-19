Бразильський форвард розмірковує про завершення кар’єри та прощання зі збірною.

Бразильський нападник Неймар заявив, що чемпіонат світу 2026 року, ймовірно, стане його останнім турніром світової першості. Форвард також сумнівається, чи гратиме він у національній команді після цього року.

"Це мій останній чемпіонат світу… Я навіть не знаю, чи буде це мій останній рік у складі збірної. Моя кар’єра підходить до кінця, і я маю це усвідомлювати. Я завжди кажу своїй родині та друзям: насолоджуйтеся цим, поки можете, адже все коли-небудь закінчується", — поділився Неймар.

Раніше Неймар відреагував на своє невикликання до збірної Бразилії на товариські поєдинки проти Франції та Хорватії, які відбудуться 26 та 31 березня.

У поточному сезоні чемпіонату Бразилії 34-річний нападник провів два матчі, у яких забив два голи та зробив одну результативну передачу.