Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанська королівська футбольна федерація визначилася з майбутнім головного тренера національної збірної після перемоги на ЧС-2026.

Футбольна федерація Іспанії визначилася з майбутнім керманича національної команди Луїса де ла Фуенте. Про це повідомляють журналісти видання AS.

Як стало відомо джерелу, керівництво вирішило пролонгувати співпрацю зі спеціалістом після тріумфального чемпіонату світу-2026. Термін діючої трудової угоди між сторонами закінчується влітку 2028 року, проте федерація прагне продовжити контракт до завершення чемпіонату світу-2030.

Нагадаємо, під орудою 65-річного іспанського фахівця "червона фурія" здобула перемогу на Євро-2024 та виграла чемпіонат світу 2026 року. У фіналі нещодавнього мундіалю Іспанія переграла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час.

Раніше повідомлялося, що Баена став першим гравцем, який виграв Євро, Олімпіаду та ЧС.