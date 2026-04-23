Головний тренер команди Кука захистив зіркового форварда від критики, але вирішив дати йому відпочинок через фізичну та емоційну втому на тлі ігрової кризи команди.

Головний тренер бразильського Сантоса Кука став на захист Неймара після чергового розчарування команди, але водночас підтвердив, що зірковий нападник не братиме участі в найближчому поєдинку.

У першому матчі п'ятого раунду Кубка Бразилії проти Корітіби команди розійшлися нульовою нічиєю. Неймар мав найкращий шанс відкрити рахунок, влучивши в перекладину зі штрафного, проте загалом його виступ визнали не надто яскравим.

Сантос» наразі переживає серйозну турбулентність. Команда здобула лише одну перемогу в останніх шести матчах і посідає 15-те місце в Серії А. Проте наставник закликає не перекладати всю відповідальність на плечі 34-річного лідера.

"Він також переживає цю кризу команди, він це відчуває. Не можна покладати всю провину за поганий результат лише на нього. Ми маємо розділити її порівну, причому тренер повинен взяти на себе найбільшу частку. Так, сьогодні він не був таким конкурентним, як в інших матчах, був трохи нижче свого рівня. Але це нормально для гравця його потенціалу — якщо він грає, як і всі інші, його критикуватимуть", — пояснив Кука.

Тренер також оголосив, що Неймар не потрапить до заявки на найближчий матч чемпіонату проти Баїї, який відбудеться в суботу. Рішення надати гравцю відпочинок пов'язане з його фізичним станом та емоційним навантаженням. Крім того, нападник продовжує відчувати наслідки травми коліна, через яку він провів лише 10 матчів у 2026 році (забивши 4 голи та віддавши 3 асисти).

Головна мета такого кроку — зберегти сили Неймара для вирішального матчу групового етапу Південноамериканського кубка (Copa Sudamericana) проти аргентинського Сан-Лоренсо. Оскільки шанси форварда зіграти за збірну Бразилії на Чемпіонаті світу-2026 поступово тануть, його фокус зараз повністю зміщений на досягнення успіху із Сантосом на континентальній арені.