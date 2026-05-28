Бразильський клуб підтримує контакти з нападником Арсенала, проте сам гравець налаштований продовжити кар'єру в Європі.

Нападник лондонського Арсенала Габріел Жезус може повернутися на батьківщину. Як повідомляє видання Nosso Palestra, Палмейрас серйозно зацікавлений у трансфері форварда і вже підтримує з ним зв'язок.

Попри невизначеність щодо свого майбутнього в таборі "канонірів", 29-річний футболіст наразі планує залишитися в європейському футболі ще на два або три роки. До того ж варіанти з підписанням бразильця також розглядають мадридський Атлетіко та Мілан.

Нагадаємо, Габріел Жезус є вихованцем Палмейраса. До Арсенала він перебрався влітку 2022 року з Манчестер Сіті, а сума трансферу тоді склала 52 мільйони євро. Його чинна угода з лондонцями розрахована до 30 червня 2027 року.

У сезоні-2025/26 Жезус узяв участь у 27 поєдинках за лондонський клуб у всіх турнірах, відзначившись шістьма забитими м'ячами та двома асистами.