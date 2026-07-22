Італія

27-річний італійський півзахисник уклав нову угоду з клубом Серії А.

27-річний італійський півзахисник Ніколо Дзаніоло підписав новий контракт з Удінезе. Про це офіційно рапортує клубна пресслужба.

Нова угода між сторонами розрахована до середини 2029 року. Також у договорі прописано опцію можливого продовження співпраці ще на один сезон.

У сезоні-2025/26 Ніколо виступав за команду з Удіне на правах оренди, після чого італійський клуб викупив права на футболіста у стамбульського Галатасарая.

У минулій кампанії Дзаніоло взяв участь у 38 офіційних поєдинках, записавши на свій рахунок шість забитих м'ячів та сім результативних передач. За підсумками чемпіонату Удінезе фінішував на десятому місці в турнірній таблиці Серії А.

Раніше Ювентус оголосив про перехід Челіка.