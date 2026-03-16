Бразилия

Команда йде передостанньою в Серії A після шести турів.

Бразильський клуб Крузейру оголосив про припинення співпраці з головним тренером Тіте. Про це повідомила пресслужба команди.

Разом із наставником клуб залишили його помічники Матеус Бачі, Вінісіус Бергантін та тренер із фізичної підготовки Фабіо Махсереджян.

Виконувачем обов’язків головного тренера призначено Веслі Карвалью.

Тіте очолив Крузейру у грудні 2025 року. Під його керівництвом команда провела 17 матчів, у яких здобула 8 перемог, тричі зіграла внічию та зазнала 6 поразок.

Останнім матчем 64-річного фахівця на чолі команди стала домашня гра проти Васко да Гама, яка завершилася результативною нічиєю — 3:3.

Після шести турів Бразильська Серія A Крузейру має лише три очки та посідає передостаннє, 19-те місце у турнірній таблиці.

Наступний матч команда проведе вже без Тіте — 19 березня на виїзді проти Атлетіку Паранаенсі.