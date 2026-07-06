Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард забив гол із пенальті в останній грі за збірну.

Національна збірна Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 поступилась Норвегії.

Бразилія — Норвегія 1:2 Відео голів та огляд матчу ЧС-2026

Бразильський нападник Неймар з’явився на полі в цій зустрічі на 67 хвилині, і в підсумку саме йому довірили право на пробиття пенальті наприкінці матчу, із якого "пентакампеоне" відзначились голом престижу.

А вже після завершення матчу 34-річний виконавець виступив із заявою про завершення виступів на міжнародному рівні.

"Я намагався, справді намагався. Але усе почалось тут, на стадіоні Метлайф, і тут усе й закінчиться. Усе скінчено", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що Неймар провів за національну збірну Бразилії 130 матчів, забив 80 голів та віддав 59 гольових передач.