Бразилия

Досвідчений оборонець знову виступатиме за рідний для нього клуб.

Центральний захисник Порту Тіаго Сілва переходить до Флуміненсе, передає офіційний сайт клубу з Бразилії.

Перехід 41-річного (у вересні виповниться 42) бразильця відбудеться на правах вільного агента. Так само з Флуміненсе до Порту оборонець перебрався в січні 2026 року й провів 14 матчів за "драконів" у сезоні-2025/26.

До рідного для нього клубу Сілва повернувся втретє. На рахунку Тіаго 212 поєдинків і 19 результативних ударів у всіх турнірах. Контракт Флуміненсе з центрбеком розраховано до кінця грудня 2026 року.

Раніше бразилець також виступав за Челсі, з яким виграв Лігу чемпіонів-2020/21, ПСЖ, Мілан, московське динамо, Жувентуде й Педрабранку. За збірну Бразилії Сілва провів 113 матчів.