Інцидент стався через епізод із дриблінгом, але конфлікт швидко було вичерпано.

Нападник Сантоса Неймар став учасником інциденту під час тренування команди, де у нього виникла суперечка із Робінью Жуніором — сином колишнього партнера по збірній Бразилії Робінью.

Як повідомляє Ge Globo, конфлікт почався після ігрового епізоду, коли 18-річний футболіст обіграв Неймара в дриблінгу, що викликало невдоволення зіркового нападника через відчуття неповаги.

Під час емоційної реакції між гравцями виникла штовханина, а очевидці стверджують, що Неймар у запалі навіть вдарив суперника та збив його з ніг. Втім, після завершення заняття ситуацію було вичерпано — футболісти поспілкувалися, і бразилець перепросив за свою поведінку.

Після інциденту сторони дійшли порозуміння, а їхні стосунки в команді описують як близькі, майже родинні — у форматі хрещеного батька та сина.

У нинішньому сезоні Неймар провів 11 матчів, у яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.