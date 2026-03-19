Сантос офіційно оголосив про призначення Кукі на посаду головного тренера команди. Угода з 60-річним спеціалістом розрахована до завершення 2026 року.

Разом із наставником до клубу приєдналися його помічник Кукінья та тренер із фізичної підготовки Омар Фейтоза, які увійдуть до тренерського штабу.

Останнім місцем роботи Кукі був Атлетіко Мінейро, який він очолював у 2025 році. Призначення відбулося після відставки попереднього наставника Хуана Пабло Войводи.

Наразі у складі Сантоса виступає, зокрема, зірковий нападник Неймар, і перед новим тренером стоятиме завдання покращити результати команди.

