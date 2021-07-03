Копа Америка

Команды порадовали фанатов шестью голами в основное время матча.

Сборная Перу в четвертьфинальном поединке Кубка Америки смогла одержать победу над национальной командой Парагвая в серии послематчевых пенальти.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. Уже на 11-й минуте отметился парагвайский защитник Густаво Гомес, который спустя десять минут срезал мяч в собственные ворота и сравнял цифры на табло. Еще до перерыва Перу смог выйти вперед усилиями Джанлуки Лападулы.

В начале второго тайма Хуниор Алонсо снова сравнял счет в матче и эти цифры продержались на табло до 80-й минуты, когда Йосимар Йотун вывел перуанцев вперед. Тем не менее, на последней минуте основного времени матча Габриэль Авалос поразил ворота соперника и перевел игру в дополнительное время.

Также отметим, что в самой концовке первого тайма автор первых двух голов в матче Гомес получил вторую желтую карточку и удаление, что оставило Парагвай в меньшинстве. Преимущество Перу оставалось до 85-й минуте, пока Андре Каррильо не получил две желтых карточки на протяжении 10 минут.

В серии послематчевых пенальти более удачливыми оказались игроки Перу со счетом 4:3.

В полуфинале Кубка Америки сборная Перу сыграет против победителя пары Бразилия — Чили.

Перу — Парагвай 3:3 (по пенальти 4:3)

Голы: Гомес, 21 (автогол), Лападула, 40, Йотун, 80 — Гомес, 11, Алонсо, 54, Авалос, 90.

Перу: Гальесе — Трауко, Сантамария, Рамос, Корсо (Лора, 90+2) — Тапия — Куэва, Йотун, Пенья (Орменьо, 60), Каррильо — Лападула.

Парагвай: Сильва — Мартинес, Алонсо, Гомес, Эспинола — Арсамендия (Энсисо, 83), Кардосо (Рохас, 46), Вильясанти (Пирис, 79), Ромеро — Санчес (Авалос, 83),Гонсалес (Самудио, 68).

Предупреждения: Сантамария, Куэва, Каррильо — Гомес, Вильясанти, Эспинола

Удаления: Каррильо, 85 (вторая желтая карточка) — Гомес, 45 (вторая желтая карточка)