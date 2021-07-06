Копа Америка

Нападающий пятикратных чемпионов мира прокомментировал выход своей команды в финал Копа Америка.

Южноамериканский турнир Копа Америка-2021, который проходит на полях Бразилии, уже дошел до стадии полуфинальных матчей, один из которых был сыгран ночью накануне.

Сборная Бразилии сумела минимально обыграть национальную команду Перу (1:0), благодаря чему забронировала первую путевку в финальную игру на поле стадиона Маракана.

Бразилия — Перу 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "пентакампеоне" Неймар поделился ожиданиями от второго поединка полуфинала, в котором сыграют сборные Аргентины и Колумбии:

"Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал Копа Америка. Я буду болеть за них в матче против Колумбии, потому что в их составе много моих друзей. А уже в финале победит Бразилия", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Аргентина — Колумбия состоится 7 июля, в 4:00 по киевскому времени.