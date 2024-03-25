Копа Америка

Даний турнір відбудеться наступного літа.

Стали відомі всі групи на Копа Америка цього року.

У групі А зіграють Аргентина, Перу, Чилі та Канада.

В квартеті В гратимуть Мексика, Еквадор, Венесуела, Ямайка.

У групі С зіграють США, Уругвай, Панама, Болівія.

В квартеті D гратимуть Бразилія, Колумбія, Парагвай, Коста-Рика.

Наразі переможцем даного турніру є збірна Аргентини, яка виграла у Бразилії в фіналі 2021 року.

Черговий розіграш Копа Америка відбудеться з 20 червня до 14 липня у США.