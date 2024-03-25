Даний турнір відбудеться наступного літа.
Копа Америка - Getty Images
25 березня 2024, 12:34
Стали відомі всі групи на Копа Америка цього року.
У групі А зіграють Аргентина, Перу, Чилі та Канада.
В квартеті В гратимуть Мексика, Еквадор, Венесуела, Ямайка.
У групі С зіграють США, Уругвай, Панама, Болівія.
В квартеті D гратимуть Бразилія, Колумбія, Парагвай, Коста-Рика.
Наразі переможцем даного турніру є збірна Аргентини, яка виграла у Бразилії в фіналі 2021 року.
Черговий розіграш Копа Америка відбудеться з 20 червня до 14 липня у США.