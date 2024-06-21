Копа Америка

Аргентинець близький до завершення кар'єри в збірній?

Легендарний нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що нинішній Кубок Америки стане для нього останнім. Його слова наводить RMC Sport.

"Для мене це останній Кубок Америки. Ми спробуємо ще раз перемогти у цьому турнірі та будемо рухатися день за днем.

Моя участь на чемпіонаті світу-2026? Я не знаю. Все залежить від того, як я буду себе почувати, потрібно рухатися поетапно. Зараз у мене все дуже добре. Що буде далі подивимося", — сказав Мессі.

Нагадаємо, збірна Аргентини здолала Канаду в першому матчі Кубка Америки.