Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 25 червня 2024, 08:39 Ферран Торрес — найкращий гравець матчу Албанія — Іспанія Іспанець відзначився переможним голом. ФЕРРАН ТОРРЕС, GETTY IMAGES 25 червня 2024, 08:39 Іспанія обіграла Албанію (1:0) в матчі третього туру Євро-2024. Переможний гол на рахунку Феррана Торреса. Ферран отримав нагороду від УЄФА як найкращий гравець цього матчу. Торрес відзначився голом на 13-й хвилині. Нагадаємо, Іспанія з 9 очками посіла перше місце у групі та вийшла в плей-оф. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ключовий асист Калафіорі, джокер Дзакканьї та останній (?) великий турнір Модрича: підсумки Євро-2024 (день 11) Люди Ферран Торрес Команди Албанія Іспанія Джерела Офіційний сайт УЄФА Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте