Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець відзначився переможним голом.

Іспанія обіграла Албанію (1:0) в матчі третього туру Євро-2024. Переможний гол на рахунку Феррана Торреса.

Ферран отримав нагороду від УЄФА як найкращий гравець цього матчу. Торрес відзначився голом на 13-й хвилині.

Нагадаємо, Іспанія з 9 очками посіла перше місце у групі та вийшла в плей-оф.

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