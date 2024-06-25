Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Неймовірне досягнення хорвата.

Забивши гол у ворота збірної Італії (1:1) в матчі 3-го туру, капітан збірної Хорватії Лука Модрич став найстаршим голеадором в історії чемпіонату Європи.

До нього рекорд належав австрійцю Івіці Вастичу, який забив на Євро-2008 у віці 38 років та 257 днів.

Раніше Лука Модрич прокоментував нічию з Італією.

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