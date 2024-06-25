Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу 25 червня 2024, 07:50 Лука Модрич — найстарший бомбардир в історії Євро Неймовірне досягнення хорвата. Лука Модрич, gettyimages 25 червня 2024, 07:50 Забивши гол у ворота збірної Італії (1:1) в матчі 3-го туру, капітан збірної Хорватії Лука Модрич став найстаршим голеадором в історії чемпіонату Європи. До нього рекорд належав австрійцю Івіці Вастичу, який забив на Євро-2008 у віці 38 років та 257 днів. Раніше Лука Модрич прокоментував нічию з Італією. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як нічия італійців з хорватами зіграла на руку Україні: нові розклади для команди Реброва Люди Лука Модрич Команди Хорватія Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте