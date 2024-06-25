Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 25 червня і розпочнеться о 22:00.

У третьому турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині відбудеться матч між збірними Англії та Словенії.

Англія — Словенія

Вівторок, 25 червня, 22:00. Кельн Стедіум, Кельн. Арбітр зустрічі — Клемент Тюрпен

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У вівторок Англія зіграє зі Словенією в заключному турі в групі С, причому обидві команди мають шанси на вихід до наступного раунду. На стадіоні в Кельні від цієї гри багато чого залежить, оскільки вона також, ймовірно, вплине на результат команди, яка посяде третє місце в турнірній таблиці.

Команда Гарета Саутгейта зазнала багато критики від початку турніру, але вона має всі шанси фінішувати на першому місці. Досі не зазнавши жодної поразки, збірна Англії демонструє хороші результати, хоча ще не розкрила свого повного потенціалу.

Відсутність атакувальної загрози в Англії була ключовою темою для обговорення протягом усього Євро-2024, і це не дивно.

Виступ Джуда Беллінгема в матчі-відкритті показав, чому він є одним з найяскравіших талантів у грі, якщо не найяскравішим. З середнім рейтингом матчу 7,49, вболівальники збірної Англії будуть відчайдушно сподіватися, що він вийде на поле проти їхнього наступного суперника.

Словенія поки не змогла перемогти на Євро-2024, зігравши дві нічиї в групі С. Наразі "дракони" посідають четверте місце серед кращих команд, що посіли треті місця на турнірі, а це означає, що вони вийдуть до наступного раунду турніру.

Підопічні Матьяжа Кека досі були однією з найбільш захисних команд на змаганнях, в середньому володіючи лише 35,8% м'ячем. Зараз вони готуються до свого найскладнішого випробування на папері з Англією, але Данія показала, що команда Гарета Саутгейта може бути вразливою.

У групі С, де всі чотири команди все ще зберігають шанси на кваліфікацію, все буде вирішуватися в боротьбі за перемогу.

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Шоу — Беллінгем, Райс — Сака, Фоден, Гордон — Кейн.

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Елшнік, Гнезда Черін, Млакар — Шпорар, Шешко.

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