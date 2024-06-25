Копа Америка

Аргентинець дав свій коментар.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі зізнався, що не стежить за індивідуальними показниками.

"Не звертаю уваги на статистику: ні на гольові передачі, ні на голи, ні на дані GPS — вибачаюся перед тренерами. Мене ніколи не хвилювало, скільки пробіг за гру або наскільки швидко я біг, як і решта, на що вони дивляться.

Знаю, що ця інформація може бути важлива і корисна з точки зору розподілу щоденного навантаження, але особисто я ніколи не був її фанатом", — сказав Мессі в інтерв'ю Clank!

Раніше Мессі заявив, що проводить свій останній Копа Америка.