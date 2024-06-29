Копа Америка

"Селесао" здобули першу перемогу на турнірі.

Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор поспілкувався з журналістами після переможного матчу з національною командою Парагваю (4:1) в рамках 2-го туру групового етапу Кубка Америки. Цитує бразильського фахівця Globo.

"Думаю, що на нашому континенті є три команди, які привертають увагу. Це Аргентина — чинний чемпіон Кубка Америки, чемпіон світу. Ця команда безсумнівно заслуговує на повагу. Колумбія зростає. А також Уругвай, який виконав велику роботу за останні роки.

Нам потрібно бути дуже обережними. У кожному матчі рівень уваги та концентрації має бути високим. Якщо виходиш на матч не зосередженим, то наражаєшся на великий ризик.

Збірну Бразилії завжди поважали, але, можливо, це перший Кубок Америки, в який команда увійшла не як фаворит. Це реальність. Нам доведеться змиритися з цим, ґрунтуючись на попередніх результатах", — сказав Дорівал Жуніор.

Нагадаємо, у 1-у турі Кубка Америки збірна Бразилії зіграла в безгольову нічию з Коста-Рікою (0:0).