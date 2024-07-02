Копа Америка

Форвард відзначився чудовим досягнення на турнірі.

Едуардо Герреро забив переможний гол у ворота збірної Болівії на груповому етапі Копа Америка.

Представник Зорі вийшов на поле на 74 хвилині, а потім відмітився забитим м'ячем на 79-ій.

Завдяки цьому успіху Панама вийшла з групи з другого місця, несподівано залишивши поза плей-оф збірну США, що поступилася Уругваю в паралельному матчі.

Цього сезону 24-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 4 асисти.